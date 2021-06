Geraldine Kemper en Rick Brandsteder gaan ’five days inside’

In 2018 gestart als Beau five days inside, won het programma meteen dat jaar de Gouden Televizier-Ring. Toen Beau van Erven Dorens het na twee seizoenen te druk had om vijf dagen door te brengen in diverse instellingen om erachter te komen hoe het is daar te wonen/werken, werd dat afgewisseld door drie presentatoren: Natasja Froger, Angela Groothuizen en Caroline Tensen.

’Nieuwe zender, nieuw trio’

Froger vormt vanaf eind augustus samen met Geraldine Kemper en Rick Brandsteder het nieuwe presentatieteam. „In verband met de verhuizing naar RTL 5 hebben we ook gekozen voor een nieuw presentatietrio”, laat een woordvoerder van RTL weten. „We hebben daarnaast ook gekeken naar de instellingen die aan bod gaan komen en welke presentatoren daar het beste bij passen. Daar is deze combinatie uit gekomen. Geraldine, Rick en Natasja kijken ernaar uit om de kijkers mee te nemen in de bijzondere verhalen die ze zijn tegengekomen tijdens de opnames.”

Kemper werd in 2019 van BnnVara naar RTL gehaald, waar ze begon als backstagepresentatrice bij The voice of Holland, dit jaar presenteerde ze Big brother. Ook was ze te zien in Geraldine en de vrouwen, een programma waarin vrouwen werden gevolgd die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Dat werd geproduceerd door het bedrijf van Van Erven Dorens. Brandsteder is nu te zien als presentator van De bachelor (Videoland) en was tot vorig jaar het gezicht van Temptation island.

Five days inside is vanaf 31 augustus om 20.30 uur te zien op RTL 5.