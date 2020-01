Hakim Traïdia: ’Aart heeft zo veel betekend voor de jeugd’

Staartjes werd door Willibrord Frequin op Hakim gewezen, die hem op straat had zien optreden. „Toen belde Aart mij op en ben ik met hem gaan werken bij Sesamstraat.”

Van midden jaren tachtig tot aan het einde van de serie in 2018 waren ze samen te zien in Sesamstraat. De schok is dan ook groot. „Van sommige mensen heb je het idee dat ze er altijd zullen zijn. Ik ben heel erg verdrietig en ik vind het ook jammer dat ik hem de laatste tijd niet zoveel heb gezien.”

Begrip

Hakim prijst de bijdrage die zijn collega heeft geleverd. „Hij heeft zo veel betekend voor de jeugd. Hij was echt een begrip voor alle kinderen. Ik denk dat zelfs Sinterklaas huilt dat hij er niet meer is.”

De acteur heeft vele mooie herinneringen aan Aart. „Natuurlijk dat hij me belde om me te vragen voor Sesamstraat, maar ook dat hij een keer samen met Brigitte Kaandorp kwam kijken bij mij in het theater. Of dat ik bij hem thuis ging eten. De eerste magnetron die ik ooit zag, was bij Aart thuis. Daar had hij aardappels in gekookt.”