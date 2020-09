Onmogelijke liefde tussen slagersjongen en lerares

De Britse schrijver Nick Hornby kennen wel allemaal van heerlijke, humoristische feel good boeken zoals High Fidelity, About a boy en meer recent Juliet, Naked, die zo smakelijk verfilmd werden met respectievelijk John Cusack, Hugh Grant en Ethan Hawke in de hoofdrollen. Onlangs kwam zijn roman Just like you in de Nederlandse vertaling Op het eerste gezicht op de markt. Een vrolijke sociale komedie over een onmogelijke liefde tussen een slagersjongen en een lerares.