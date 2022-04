Khloé Kardashian hoorde van Kim dat ex opnieuw vreemdging

De eerste keer dat haar ex vreemdging, hoorde Khloé het van haar jongere zusje Kylie Jenner. „Dit keer hoorde ik het van Kim”, vertelt ze. De eerste keer dat Tristan vreemdging, was in 2018, vlak voor Khloé van hun dochter beviel.

Een aantal maanden geleden werd duidelijk dat hij opnieuw vreemd was gegaan nadat een vaderschapstest uitwees dat hij een kind had verwekt bij personal trainer Maralee Nichols. „Als je zo vaak gekwetst bent als ik, doet het niet minder pijn, maar je went er wel aan. Het is een soort verdovend gevoel.”

Khloé en Tristan hebben samen dochter True, die in 2018 geboren werd.