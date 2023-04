Duncan Laurence wacht met nieuwe muziek om Mia en Dion te steunen

Zijn nieuwe singles California Rose en Anything komen daarom ’een paar weken’ later uit. „We hebben zo hard gewerkt aan Burning Daylight en ik wil daarom mijn volledige focus op hen richten”, schrijft Duncan Laurence, verwijzend naar het lied van Mia en Dion waar hij aan mee heeft geschreven.

Op 9 mei staan Mia en Dion in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. De afgelopen weken heeft het duo het nummer op twee pre-parties live gezongen, maar dat was allebei niet zuiver. De twee kregen daarop flink wat kritiek op sociale media en in televisieprogramma’s.