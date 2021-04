Biografie Avicii verschijnt in najaar

In het boek wordt het levensverhaal van Avicii beschreven. Zijn professionele carrière, maar ook de gezondheids- en verslavingsproblemen waar hij mee kampte. De hoogtepunten en dieptepunten worden getoond in het boek. Op 20 april 2018 maakte Avicii in Oman een einde aan zijn leven.

Onderzoeksjournalist Måns Mosesson schetst, door middel van interviews met Tims familie, vrienden en collega’s uit de muziekindustrie een beeld van Tim Bergling en zijn zoektocht in het leven. „Het resultaat is een aangrijpend verhaal over je weg vinden in het leven, terwijl je te maken hebt met stress, depressie, angst, succes, roem, verslavingen en dat allemaal op jonge leeftijd”, luidt de omschrijving.