Wolter Kroes vernoemde boot naar ’de kont van m’n vrouw’

„Hij heet ’De Contessa 3’. Het is mijn derde boot, vandaar 3, en hij is vernoemd naar de kont van mijn vrouw, Tessa, haha. Kont en Tessa vonden we niet chic, maar nu lijkt het de naam van een gravin, hoewel het dus echt over Tessa’s kont gaat.”

Het is dan ook een fantastische boot, vertelt Wolter over de Antaris Seventy7, die hij nu al vier jaar heeft. „Ik heb ’m naar eigen inzicht laten fabriceren, er is er dus maar één van.” Hij liet het interieur vervangen en de sloep in een speciale metallic kleur overspuiten. Naast fanastische verlichting en een grote flatscreen koos de zanger ook voor ’erg goede audio’.

Over de boot die naar het achterwerk van zijn vrouw vernoemd werd, zegt hij verder: „Dit is een joekel, maar er zijn grotere hoor. En Hollands fabricaat, dus supersterk.” Overigens is de boot ook alleen bedoeld voor vrienden en zijn eigen vrouw, ondanks de vele verzoekjes tot meevaren die Wolter krijgt als hij door de grachten van Amsterdam vaart. „Vooral van dames inderdaad, maar daar ga ik natuurlijk niet op in.”