OITNB-actrice: ’Ja, ik ben in gevaar’

In de cryptische post zegt ze zich ’geterroriseerd’ en ’verlamd’ te voelen. „Ik wou dat ik erbij kon zijn. Helaas zijn er omstandigheden buiten mijn macht waar niemand me mee kan helpen die daarvoor zorgen”, aldus de 40-jarige Taryn. „Als iemand schreeuwt om hulp omdat er iemand is die het op je leven en ziel heeft gemunt, luister dan alsjeblieft. Niemand verdient een persoon die zijn leven verpest en ervoor zorgt dat je verlamd bent en niet weg durft te gaan uit angst. Ik heb geprobeerd het aan iedereen te vertellen. Niemand trok zich er iets van aan.”

Dat laatste lijkt later in haar bericht onder meer op haar team te slaan. „Dit is voor mijn „team” van agents, managers en advocaten die niks hebben gedaan om me te helpen. Ik vergeef jullie desondanks. Ik hoop dat jullie gelukkig zijn, jullie weten wie je bent.”

Wat er precies aan de hand is, zegt de actrice niet. Ze laat wel weten dat ze niet suïcidaal is. „Dat zou je willen. Ik ben verpletterd en maak nu een punt dat het niemand wat kan schelen dat je je down voelt.” Geen wonder dat haar volgers haar massaal of het goed met haar gaat en of ze gevaar loopt. Op die laatste vraag, antwoordt Taryn zelf bevestigend. Later licht ze toe: „Het is totaal niet wat mensen nu denken. Er zijn vreselijke mensen die niet weten dat ze vreselijk zijn en ze voelen zich gerechtigd anderen te terroriseren.”

Verschillende Amerikaanse media hebben geprobeerd haar woordvoerder te bereiken, maar die was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. De post trekt intussen veel meer aandacht en reacties dan haar gemiddelde berichten.