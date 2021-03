Marco Borsato kondigt comeback aan

Zowel Marco en Rolf als Marco's vaste tekstschrijver en producent John Ewbank deelden donderdag dezelfde countdown. Met daarop de datum 9 maart en het tijdstip 09.03 uur.

Het artwork van de single is dezelfde als Marco's laatste single Lippenstift die in september 2019 uitkwam.

In heel 2020 liet Marco niet van zich horen vanwege zijn burn-out. Ook liep zijn huwelijk met zijn vrouw Leontine op de klippen. Het huwelijk van de twee strandde na bijna 22 jaar, nadat de zanger een aantal maanden daarvoor toegaf dat hij Leontine jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. De affaire zou hebben plaatsgevonden rond het faillissement van The Entertainment Group, de productiemaatschappij waarvan Marco mede-eigenaar was, in 2009. Bronnen lieten aan weekblad Privé weten dat de affaire langer geduurd heeft. Andere affaires van Marco Borsato kwamen ook aan het licht.

De zanger schreef op Instagram dat 2020 ’het meest verdrietige jaar’ uit zijn leven was.