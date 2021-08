Zoon (18) oud-voetballer Michael Ballack overleden na quad-ongeluk

Portugese televisiezender TVI24 schrijft dat het ongeluk gebeurde rond 02:10 uur. Brandweerlieden zouden nog geprobeerd hebben Emilio te redden.

Emilio is een van de drie zonen die Michael kreeg tijdens het huwelijk met zijn inmiddels ex-vrouw Simone.

Michael Ballack speelde tussen 1999 en 2010 in totaal 98 keer voor het Duitse nationale team. Vanaf 2004 was hij teamcaptain. In zijn loopbaan speelde hij voor Chemnitzer FC, 1. FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern München en FC Chelsea.

Op Twitter laat FC Chelsea weten mee te leven met het grote verlies. „Iedereen die verbonden is aan Chelsea Football Club is geschokt en bedroefd bij het vernemen van het nieuws over de dood van Emilio Ballack op de jonge leeftijd van 18 jaar. Al onze gedachten zijn in deze droevige tijd bij zijn vader Michael en zijn familie.