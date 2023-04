Loreen had medelijden met songfestivalduo Mia en Dion

De Zweedse zangeres Loreen had medelijden met Mia Nicolai en Dion Cooper, de Nederlandse songfestivalinzending, na hun livedebuut in Madrid. Dat vertelde ze vrijdagavond in de RTL-talkshow Beau. Na het optreden van het duo was er vooral online veel kritiek. Kijkers vonden dat Mia en Dion hun nummer Burning Daylight niet zuiver zongen.