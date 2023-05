Peter Gillis moet dwangsom van 200.000 euro betalen aan gemeente Terneuzen

Al in 2018 legde de gemeente een dwangsom op van 100.000 euro wegens illegale huisvesting van arbeidsmigranten, maar daartegen ging Gillis in beroep. De Raad van State moet hierover nog een uitspraak doen. Nieuwe controles in 2021 toonden aan dat er nog steeds arbeidsmigranten in het park woonden, waarop de gemeente in 2022 een dwangsom van 200.000 euro aankondigde.

Tijdens controles in mei en oktober vorig jaar en in februari van dit jaar zijn op het recreatiepark opnieuw arbeidsmigranten aantroffen. Naast het innen van de 200.000 euro heeft de gemeente ook al een nieuwe dwangsom van 400.000 euro opgelegd. Die hoeft Gillis niet te betalen als alle arbeidsmigranten voor 30 juni van het park af zijn.