Tennislegende mag Engelse cel spoedig verlaten Viert Boris Becker straks kerst met Amadeus?

In plaats van achter de tralies viert de ex-tennisser de feestdagen met zijn familie. Ⓒ Getty Images

Eind april werd Boris Becker (55) in Engeland veroordeeld tot een celstraf van tweeënhalf jaar vanwege faillissementsfraude. In het vonnis staat te lezen dat de Duitse tennislegende de helft van zijn straf moet uitzitten en voor de resterende vijftien maanden een proeftijd krijgt. Boom Boom Becker zat al een halfjaar in voorarrest, waardoor volgende week – kort voor de feestdagen – voor hem de deuren van de Britse Huntercombe-gevangenis open zullen gaan.