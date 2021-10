Premium Het beste van De Telegraaf

Viktor Brand biedt eerste hulp bij ontspullen

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Viktor Brand vindt opruimen zelf in het geheel niet lastig. Ⓒ foto William Rutten

Het is onvoorstelbaar wat een gemiddeld gezin in de loop der jaren verzamelt, zien we in het nieuwe SBS-programma Je huis op orde. Presentator Viktor Brand: „We kwamen bij het ene gezin onder meer 15 mobiele telefoons, 468 computerspelletjes, 550 stiften en 930 kilo kleren tegen. Bij een ander gezin troffen we 24 lege eierdozen, 34 bussen hobbykit, 99 knuffels en 386 speelgoedautootjes.”