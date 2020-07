Katja Schuurman: zwangerschap gaat met ups en downs

De 45-jarige Katja is momenteel zeven maanden zwanger. Het gaat nu goed, maar de afgelopen maanden heeft ze ook haar mindere momenten gehad. „Ik moet zeggen: ik heb ook wel op apegapen gelegen. Ik ben normaal een behoorlijk energiek iemand. Als ik dat even niet ben dan weet ik mezelf er wel overheen te zetten maar dat was nu echt geen optie.”

Katja had zo weinig energie dat ze ’zo ongeveer’ doorligplekken kreeg en door de hormonen heeft ze het mentaal gezien ook soms zwaar. „Het lijkt soms alsof een ander iemand bezit van mij neemt”, aldus Katja. Dat uitte zich in moordneigingen en huilbuien. „Het is verschrikkelijk (...) maar het gaat nu goed.”

Katja en haar man Freek maakten in februari bekend dat er een kleintje op komst is. De actrice heeft al een dochter met haar ex-man Thijs Römer, de 10-jarige Sammie.