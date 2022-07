Get back! Peter Jackson komt met nieuw Beatles-project

Jackson (60) kreeg voor Get Back lovende kritieken. In de documentaire wordt teruggekeken op de laatste opnamen die The Beatles maakten. Dat gebeurt aan de hand van 136 uur beeldmateriaal dat eind jaren zestig werd opgenomen voor Let It Be, het laatst uitgebrachte Beatles-album uit 1970.

De samenwerking is Jackson en de twee overgebleven leden van The Beatles goed bevallen. Er wordt gesproken over een nieuwe samenwerking, maar veel kan Jackson – die ook verantwoordelijk is voor de filmtrilogiën van The Lord of the Rings en The Hobbit – er niet over zeggen. „Het wordt iets heel anders dan Get Back. En het wordt zeker geen documentaire.”

Hoewel Jackson verder niet veel over het nieuwe project wil zeggen, vertelt hij wel dat technologische innovaties een belangrijke rol zullen spelen in de samenwerking met de twee overgebleven Beatles. Zo was hij al in staat om de stem van John Lennon te filteren uit de opnamen die in de jaren zestig werden gemaakt. Paul McCartney gebruikte die audio tijdens zijn laatste tour. Zo was hij in staat om met John I’ve Got A Feeling te zingen. Een nummer dat ze samen speelden tijdens het concert dat The Beatles op het dak van het hoofdkwartier van Apple Corps op 3 Savile Row.