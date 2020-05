Amazon censureert bekroonde lhbti-film, regisseur woedend

Regisseur Francis Lee Ⓒ Hollandse Hoogte

Amazon Prime ligt onder vuur, omdat de streamingdienst een aantal scènes uit de bekroonde lhbti-film God’s Own Country heeft geknipt. Regisseur Francis Lee heeft op sociale media een emotionele oproep gedaan de film in de VS niet via Amazon te kijken. „Dit is niet de film die ik heb gemaakt en die ik heb bedoeld”, beklemtoont hij.