Hugo Weaving keert niet terug in vierde Matrix-film

Hugo heeft een rol in een toneelstuk en gaat de opnames daardoor niet redden. De acteur had in overleg met regisseuse Lana Wachowski al uitgevogeld dat het wel viel te combineren, maar toen wijzigde de start van de productie toch weer. „Ze gaan door zonder mij”, vertelt Hugo aan TimeOut London.

Of het betekent dat Agent Smith helemaal niet voorkomt in de vierde Matrix-film, is niet duidelijk. Over het verhaal is nog maar weinig bekend. Wel keren hoofdrolspelers Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss terug. Laurence Fishburne (Morpheus) doet niet mee.

Baanbrekend

De opnames voor de nog titelloze Matrix 4 moeten binnenkort van start gaan. Wanneer hij uitkomt, is nog niet bekend.

De eerste Matrix verscheen in 1999 en was destijds baanbrekend vanwege de special effects. De twee opvolgers, The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions, kwamen uit in 2003.