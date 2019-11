’Conditie zanger Arie Ribbens gaat snel achteruit’

„Ik wil niet zeggen dat het terminaal is, maar hij is gewoon erg ziek”, zegt ze tegen Shownieuws. „Zodra hij zich enigszins moet inspannen, is hij erg kort van adem. Hij heeft al twee keer longkanker gehad en twee keer de bestraling. Slechte bloedvaten. Zijn nieren zijn nu ook slechter. Het gaat niet goed.”

Ribbens wordt dagelijks verpleegd door de thuiszorg. „Soms gaat hij in zijn stoel zitten en even slapen. Ondanks alles proberen we er elke dag een feestje van te maken.” De Brabander krijgt nog wel veel visite van oude vrienden uit het vak, zoals Jacques Herb en Corry Konings. In 2009 werd voor de eerste maal kanker bij de zanger geconstateerd. In 2017 werd bekendgemaakt dat hij was uitbehandeld.

