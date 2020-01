Model Bar Refaeli bevallen van derde kindje

„Dit is hoe echte glamour eruit ziet”, schrijft Refaeli (34) bij een foto van zichzelf in het ziekenhuis, vlak voor de bevalling. „Derde baby in drieënhalf jaar. Familie is alles. Het leven is mooi.” Over het geslacht en de naam van het kindje laat ze niks los. Volgens Times of Israel zou het gaan om een jongetje.

Bar en de jarige Adi, die in 2015 trouwden, hebben al twee kinderen: Liv (3) en Elle (2). Tot 2011 had de blondine zes jaar lang een relatie met Leonardo DiCaprio.