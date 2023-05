Rockband Aerosmith kondigt afscheidstournee aan

De Peace out-tour begint op 2 september in Philadelphia en eindigt op 26 januari in het Canadese Quebec. De groep sluit niet uit dat er meer nationale en/of internationale steden bij komen. „Het is de laatste afscheidstournee, maar ik heb het gevoel dat hij nog wel even doorgaat”, zegt gitarist Joe Perry tegen Amerikaanse media. „Maar ik weet niet hoe vaak we terug zullen komen naar dezelfde steden. Het zou heel goed de laatste keer kunnen zijn.”

Aerosmith liet tijdens de coronapandemie al doorschemeren dat het einde van het touren in zicht was. De zeventigplussers zeiden destijds dat dit te maken had met hun hoge leeftijd. Drummer Joey Kramer (72) laat de tour schieten om zich op zijn gezin en gezondheid te focussen.

De band werd 1970 opgericht door Perry, Kramer, zanger Steven Tyler, bassist Tom Hamilton en gitarist Brad Whitford. Aerosmith heeft vijftien studioalbums uitgebracht en is bekend van hits als Dream on, Cryin’, Crazy en I Don’t wanna miss a thing.