Prins Charles verdrietig dat hij reis naar Ierland moet missen

„Mijn vrouw en ik koesteren erg bijzondere herinneringen aan ons bezoek aan Sligo vijf jaar geleden”, schreef Charles in een bericht aan de ambassade. In 2015 bracht de prins een zeer emotioneel beladen bezoek aan Ierland. Met Camilla ging hij naar de kustplaats Mullaghmore, waar in augustus 1979 zijn oudoom Earl Mountbatten door de IRA werd vermoord.

De ambassade in Dublin blikte dinsdag terug op het bezoek, waarbij de tragische familiegeschiedenis buiten beschouwing werd gelaten. Sinds 2015 keerden Charles en Camilla elk jaar terug naar een ander deel van Ierland. „Het heeft zoveel voor ons betekend dat we onze kleine rol hebben kunnen spelen in het cruciale proces van verzoening op het eiland”, schreef Charles. Zijn jaarlijkse bezoeken noemde hij een bevestiging van de „essentiële band tussen de bevolking van Ierland en die van het Verenigd Koninkrijk.”

Gelukkiger tijden

De 71-jarige troonopvolger, die zelf ook werd getroffen door corona, liet weten nog geen genoeg te hebben van zijn reizen naar Ierland. „Het is bijzonder droevig dat we vanwege de huidige gezondheidscrisis dit jaar niet kunnen komen. We kijken uit naar gelukkiger tijden om terug te komen.”

Ook Ierland ziet Charles en Camilla graag terug. „Bedankt, jullie zijn altijd welkom”, reageerde de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney op Twitter op Charles’ boodschap. „We kijken uit naar jullie volgende bezoek. Blijf veilig nu onze beide eilanden covid-19 te boven komen.”