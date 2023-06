Dierenarts James Herriot terug op televisie

Voor hoofdrolspeler Nicholas Ralph (33) zijn de opnamen van die allereerste afleveringen alweer een hele tijd geleden (2019). „Toch zal ik ze niet gauw vergeten”, gniffelt de Schotse acteur tijdens een ontmoeting in het Londen. „Ik had geen televisie-ervaring en was wat dat betreft nog net zo groen als het gras van Yorkshire.”

Ralph vertelt dat het bij de eerste opnamen leek alsof de werkelijkheid de fictie inhaalde. „Net als James was ik nooit eerder in de Yorkshire Dales geweest. En precies zoals hij, stapte ik die zomerdag uit de trein op een verlaten stationnetje ergens in Yorkshire, kersvers afgestudeerd op weg naar mijn eerste betrekking.”

„Gelukkig werd ik door iedereen, inclusief mijn tegenspelers Samuel West (Siegfried) en Callum Woodhouse (Tristan), gelijk mee aan de hand genomen. In de pub spraken ze me bemoedigend toe: ’luister Nick, je hébt de rol. Je gaat het geweldig doen. Relax’.”

Ralph, geboren in Zuid-Afrika maar opgegroeid in de Schotse Hooglanden, ziet overeenkomsten tussen James en zijn eigen jongere broer Ryan. „Hij is ingenieur van beroep, ontzettend leergierig en zeer gedetailleerd. Hij haalt een motor helemaal uit elkaar en zet ’m zó weer in elkaar. Ryan kan net als James ook wel een beetje sociaal onhandig zijn. Ha, ikzelf waarschijnlijk ook wel trouwens.”

Opvallend aan de eerste afleveringen is dat de rol van Mrs. Pumphrey nog wordt gespeeld door de inmiddels overleden actrice Diana Rigg. Vanaf seizoen 2 nam Patricia Hodge het over. „Ach Diana…”, zucht Ralph liefdevol. „Ze was een volleerde professional en hield iedereen op komische wijze bij de les. Diana had ook allemaal geweldige verhalen, waarbij ze haar scherpe gevoel voor humor niet onder stoelen of banken stak. Het is verdrietig dat ze niet lang daarna kwam te overlijden.”