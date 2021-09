Caitlyn Jenner waarschuwt Kardashians: ’Blijf buiten mijn campagne’

„Politiek kan ’dirty business’ zijn en ze hebben allemaal hun merken, en bedrijven die ze runnen”, aldus Caitlyn over onder meer dochters Kendall en Kylie Jenner. „Dus ik heb ze gezegd: ik wil niet dat je betrokken raakt. Ik wil geen cent van je, geen tweet, geen Instagrampost. Raak hier gewoon niet bij betrokken.”

Alleen voor Kim zou ze een uitzondering kunnen maken, vertelde Caitlyn, omdat zij zich met haar inzet voor veranderingen in de gevangeniswereld al op het politieke pad heeft gewaagd. „Over dat onderwerp hebben we wel gesproken, ik wilde alleen niet dat zij betrokken raakte bij de campagne. Maar als ze het over het gevangeniswezen wil hebben, wat belangrijk is in Californië, dan heeft ze mijn nummer.”

Caitlyn heeft zes kinderen uit drie huwelijken. In de tijd dat ze met Kris Jenner was getrouwd, waren daarnaast Kim, Kourtney, Khloé en Rob Kardashian haar stiefkinderen.