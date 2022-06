Amber Heard: ’Ik kan niet in woorden uitleggen hoe teleurgesteld ik ben’

„Ik kan niet in woorden uitleggen hoe teleurgesteld ik ben”, deelt Heard in een statement op Instagram. „Mijn hart is gebroken: een berg aan bewijzen was niet genoeg tegenover de buitengewone invloed die mijn ex-man heeft.”

„Ik ben vooral teleurgesteld door wat dit oordeel betekent voor andere vrouwen. Het is een stap terug naar de tijd waarin vrouwen die zich uitspreken publiekelijk belachelijk worden gemaakt. Het haalt ons terug naar het idee dat geweld tegen vrouwen niet serieus genomen hoeft te worden.”

Huiselijk geweld

Depp klaagde Heard aan nadat zij in 2018 een opiniestuk had geschreven voor de Amerikaanse krant The Washington Post. Daarin zei ze slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet bij naam werd genoemd, zou het volgens de acteur voor lezers overduidelijk zijn dat het over hem ging.

Depp kreeg van de jury gelijk op alle punten, Heard in haar zaak slechts op enkele punten. De jury kent Depp 10 miljoen dollar aan schadevergoeding toe en 5 miljoen dollar aan strafkosten aan de rechtszaak. De strafkosten komen in de staat Virginia neer op maximaal 350.000 dollar. De acteur moet van de jury 2 miljoen dollar aan zijn ex-vrouw betalen.