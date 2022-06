Zo reageren Johnny Depp en Amber Heard op juryoordeel

Amber Heard laat weten ’teleurgesteld’ te zijn. „Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe teleurgesteld ik ben. Mijn hart is gebroken: een berg aan bewijzen was niet genoeg tegenover de buitengewone invloed die mijn ex-man heeft.”

„Ik ben vooral teleurgesteld door wat dit oordeel betekent voor andere vrouwen. Het is een stap terug naar de tijd waarin vrouwen die zich uitspreken publiekelijk belachelijk worden gemaakt. Het haalt ons terug naar het idee dat geweld tegen vrouwen niet serieus genomen hoeft te worden.”

Johnny Depp zegt blij te zijn dat er na zes weken een eind is gekomen aan de rechtszaak. De acteur zegt dat hij van de jury zijn leven heeft teruggekregen. „Ik voel me heel nederig.”

„Zes jaar geleden is mijn leven, het leven van mijn kinderen, de levens van mijn naasten en de levens van mensen die me al vele jaren steunen en in me geloven voor altijd veranderd”, zegt Depp, doelend op het begin van de beschuldigingen van mishandeling van zijn ex-vrouw. „Valse, hele serieuze en criminele beschuldigingen werden via de media tegen me geuit en dat zorgde voor een stortvloed aan haatberichten, hoewel er nooit een aanklacht tegen mij werd ingediend. Binnen een nanoseconde was het verhaal al twee keer de wereld rond en had het een seismische impact op mijn leven en carrière.”

De acteur is blij dat hij na een artikel van Heard in 2018 over haar ervaringen met huiselijk geweld, waarin hij niet bij naam werd genoemd, een aanklacht wegens smaad heeft ingediend. „Het doel was om de waarheid aan het licht te brengen, wat de uitkomst ook zou zijn. De waarheid vertellen was iets wat ik mijn kinderen en iedereen die me is blijven steunen, was verschuldigd. Ik voel me rustig nu ik weet dat ik dat eindelijk heb bereikt.”