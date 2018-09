Van Inkel haalt 63.000 euro voor KWF op

Van Inkel begon om 4 uur 's middags met zijn reguliere uitzending en stelde dat hij niet zou stoppen met uitzenden totdat zijn luisteraars meer dan 60.000 euro bij elkaar hadden gesprokkeld. Dit was het bedrag dat zondag in Den Haag gestolen was uit zo'n 500 collectebussen van het KWF. Rond half 9 was het bedrag bereikt.

Dieven braken in bij de Haagse afdeling van KWF Kankerbestrijding en namen de inhoud van de bussen mee. De politie heeft nog geen idee wie de dader is en spreekt van een „lafhartige diefstal. Maar gelukkig heeft Van Inkel bewezen dat er ook nog barmhartigheid bestaat.”

De collectebussen waren afgelopen week gebruikt in de stad Den Haag bij de landelijke collecte van KWF Kankerbestrijding. Het pand was volgens de politie voorzien van extra hangsloten.

Een zegsvrouw van KWF laat dinsdagavond weten „hier geen woorden voor te hebben. Fantastisch dat we de maatschappelijke woede over de diefstal in zoiets positiefs hebben kunnen omzetten.”

De diskjockey zelf meldt volledig overvallen te zijn door alle reacties van de luisteraars, die per sms bedragen konden doneren aan de Kankerbestrijding. „Ik zit al zo lang in het vak maar heb zelden zoveel positieve reacties ontvangen. Iedereen deelde het gevoel een statement te willen maken tegen deze bizarre, onwaarschijnlijk nare daad.”