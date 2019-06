Spanning te snijden voor kroonprinses Victoria

In de wandelgangen vroeg een enthousiaste maar gespannen Victoria aan journalisten wat zij dachten dat de kansen waren voor Stockholm-Åre. De stemming is maandagavond, maar maandagmorgen moest de Zweedse delegatie onder leiding van premier Stefan Löfven zich al presenteren aan de media en daarna aan de IOC-leden. Ook de Italianen hielden een persconferentie en een pleidooi voor de combinatie van Milaan en Cortina, waar in 1956 al eens winterspelen werden gehouden.

De Zweden scoorden eerder dit jaar bij een evaluatiebezoek van het IOC hoge ogen met de plannen voor duurzame Spelen, die zich deels ook zullen afspelen aan de overkant van de Oostzee, in het Letse Sigulda. De Zweedse regering staat achter de kandidatuur, maar de Zweedse bevolking (53 procent voorstander) is veel minder enthousiast dan de Italiaanse (83 procent voor). Zweden heeft nooit eerder winterspelen georganiseerd, Italië al twee keer: in Cortina in 1956 en Turijn in 2006.