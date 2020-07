Met deze verrassende activiteit sleepte Judi Dench zich door quarantaine heen

„Ik weet niks van TikTok, dus Sam is degene die alles technisch regelde en bedacht wat we gingen doen. En daar hield ik me keurig aan. Ik moest er wel voor repeteren omdat die dansbewegingen niet natuurlijk komen bij mij”, aldus Judi.

De actrice maakt zich zorgen of ze ooit nog een film in een bioscoop kan bekijken vanwege het coronavirus. „Gaan de bioscopen ooit nog open? Misschien maak ik dat wel niet meer mee. Ik zou niet weten hoe we dit allemaal te boven gaan komen. Niet dat bioscopen een hogere prioriteit hebben dan andere zaken, maar het heeft een effect op ons allemaal.”