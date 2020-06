Voor het eerst in bijna drie maanden weer optredens in Ziggo Dome

De groep Son Mieux beet zaterdag het spits af in de serie intieme concerten voor kleine groepjes fans, Kensington sloot de reeks af. Ook Ilse DeLange, Duncan Laurence, Danny Vera en Alain Clark traden op. „Het was heel bijzonder met al die lege stoelen om je heen”, vertelde Alain na afloop tegen BuzzE. „Ik heb toch al een goed aantal keren in de Ziggo Dome mogen spelen. Dan is het altijd een spektakel met een band, lichtshows of vuurwerk en confetti maar dit was heel surreëel.”

De optredens maken deel uit van een actie van Radio Veronica, waarbij bij elk concert slechts dertig fans welkom zijn. De concerten werden op de arenavloer gegeven en het publiek zat op een aantal grote banken, die op minimaal 1,5 meter van elkaar staan. „Muziek is in deze tijd belangrijker dan ooit. Het verbindt en steunt. Op deze manier brengen we, buiten de radio om, artiesten en luisteraars weer samen”, aldus Niels van Baarlen, radio director van Veronica.

Danny Damman, directeur Ziggo Dome, noemde de concerten eerder ’een eerste stap naar het oude normaal’. „Het mag dan een klein stapje zijn voor een fan en de Ziggo Dome, maar hoe klein dan ook: iedere stap wekt je tot leven.”