Kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk: ’Soms verzuipt een individu in deze maatschappij, vooral de bijzondere’

Pieter Koolwijk: „Soms verzuipt een individu in deze maatschappij, vooral de bijzondere. Als je al mijn boeken naast elkaar legt, is dat de rode draad.” Ⓒ foto Rias Immink

De Kinderboekenweek is in volle gang. Tussen dat enorme aanbod aan opbeurende, grappige en lieve boeken zit soms ook zwaardere kost. „Er zijn al zoveel lieve, leuke, grappige, gezellige boeken dat ik ook vind dat dit soort dingen opgeschreven mogen worden”, zegt Pieter Koolwijk. Hij schrijft fantasierijke kinderenboeken vol humor, maar tegen een realistische achtergrond. Zijn eigen levensverhaal is een inspiratiebron: „Thuis gebeuren er gewoon rotdingen.”