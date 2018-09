Catherine Zeta-Jones verliest rondingen

Dit meldt de Daily Mail. De 40-jarige actrice, die getrouwd is met acteur Michael Douglas, maakte gisteren een wandeling door Central Park in New York. Haar ingevallen wangetjes vielen hierbij op. Sinds Catherine in het stuk A Little Night Music staat, zijn de kilo's eraf gevlogen. En dat terwijl de schoonheid bekend staat om haar mooie rondingen...

In 2007 ging het gerucht dat Catherine leed aan anorexia. Ze ontkende echter in alle toonaarden en zei dat ze was afgevallen door 'gezond te eten'. "Bovendien heb ik vroeger gedanst, door te bewegen val ik erg snel af", benadrukt de actrice.

Kijk hier naar de slanke Catherine.