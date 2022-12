Premium Het beste van De Telegraaf

’Zijn aanwezigheid in het paleis is nu officieel verleden tijd’ ’Koning Charles gooit prins Andrew uit Buckingham Palace’

Koning Charles zou dit jaar geen leuke kerstboodschap hebben voor prins Andrew.

De rust in het Britse koningshuis is ver te zoeken. Naast alle commotie over de veelbesproken Netflix-documentaire van Harry en Meghan worstelde koning Charles de laatste weken ook met de ophef over prins Andrew. Charles lijkt het helemaal te hebben gehad met zijn jongere broer, die al jaren wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De koning zou dit jaar dan ook een sombere kerstboodschap voor Andrew hebben: hij is niet langer welkom in Buckingham Palace. „Prins Andrew staat er nu alleen voor...”