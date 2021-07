Eeuwige liefde voor keramiek

Tanya Rumpf tussen de eilanden van Klara Kristalova: „Ook bij haar huis en atelier staan zulke figuren in het bos.” Ⓒ Jos Schuurman

De pensioendatum van conservator Tanya Rumpff van het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden nadert met rasse schreden. In november neemt ze afscheid. En natuurlijk doet de geboren Haarlemse dit in stijl. Deze zomer is vrijwel het halve museum gevuld met bijzondere internationale en eigentijdse keramiekkunst die zij voor de collectie aankocht of voor tentoonstellingen selecteerde. „Daarna lonken nieuwe avonturen, al had ik deze baan nog wel een paar jaar willen doen.”