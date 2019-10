Zoon Michael Douglas toch naar HOLLYWOOD

Cameron, Michael, Catherine Zeta-Jones en Kirk Douglas (v.l.n.r.). Ⓒ Hollandse Hoogte

Alle deuren van Hollywood zouden voor hem zijn opengegaan als CAMERON DOUGLAS (40) eerder een carrière in de filmwereld had geambieerd. Als kleinzoon van KIRK DOUGLAS (102), en zoon van MICHAEL (75), had hij alles mee: de looks, de naam en waarschijnlijk ook het talent. Maar Cameron vond zijn naam eerder een last die hij had mee te dragen. Te hooggespannen verwachtingen maakten hem onzeker, bang en vleugellam.