Jeroen Krabbé blikt terug op leven in achtdelige portretreeks

Krabbé kondigde de serie doeken aan in in gesprek met Femke van der Laan op NPO Radio 1: „Fucking 80 is een moment, met name het getal, al heb ik er niet veel mee. Maar je kijkt wel terug op zo’n moment: hoe is je leven gegaan.”

Inspiratie voor dit project ontstond toen Krabbé werkte aan zijn documentaireserie over kunstenares Frida Kahlo: „Die heeft ook haar hele eigen leven geschilderd: haar pijn, haar ellende, haar schulden, haar minnaars. Ik had zelf zelden autobiografische werken gemaakt, maar dacht nu: laat ik het eens proberen, kijken wat ik ervan maak. En het eerste schilderij ging goed. Daar zitten twee oude kindertekeningen van mij in.”

Living Daylights

De 78-jarige artiest combineert symboliek en realisme in de doeken: „Soms zie je letterlijk wat ik heb meegemaakt, soms zijn het symbolen.” Als voorbeeld noemt hij zijn portret over de jaren tachtig waarin hij als acteur maar liefst 32 films maakte: „Op dat doek heb ik mijzelf geschilderd in mijn rol in James Bond, omdat dat zo’n belangrijk iets was.” Krabbé verwierf in 1987 wereldfaam door zijn rol als Russische dubbelspion Koskov in de Bondfilm The Living Daylights.

De acteur en schilder wordt, bij leven en welzijn, tachtig op 5 december 2024: „Het laatste doek mag ik van mijzelf nog niet afmaken dit jaar, daar moet ik echt mee wachten tot het daadwerkelijk 2024 is.” Krabbé zei in het programma overigens niet wat hij met de doeken gaat doen.