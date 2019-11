’Superemotionele dag’ voor cast Fuller House

John Stamos liet zaterdag weten dat hij zich gelukkig prijst met de vijf seizoenen die er van Fuller House zijn gemaakt. „Dat is tegenwoordig een hoop voor een Netflixshow, maar voor ons lang niet genoeg. Desalniettemin zijn we dankbaar. Fatsoen is op dit moment moeilijker te vinden dan ooit, de verdeeldheid was nog nooit zo groot - goddank is er familietelevisie als Fuller House.”

Ⓒ Instagram

Hoofdrolspelers Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin en Andrea Barber deelden beelden van het afscheidsfeestje voor de cast en crew dat zaterdag plaatsvond. Sweetin schreef daarbij dat ze de show en de Fuller House-’familie’ enorm zal missen. Barber bedankte de fans voor ’ de afgelopen vijf (of 32) jaar’. De drie begonnen als kindacteurs in de originele show Full House, en pakten hun rollen als DJ, Stephanie en Kimmy op in de spin-off.

Een van de nieuwe jonge acteurs van die show, Elias Harger die Max speelt, deelde foto’s van zichzelf op zijn eerste dag bij Fuller House toen hij zeven was en een recenter kiekje. De 12-jarige schreef daarbij: „Vandaag was een superemotionele dag. Ik ga iedereen zo missen. Ik heb een hoop herinneringen en vrienden opgedaan. Ik kan niet geloven dat het voorbij is.”

Ⓒ Instagram