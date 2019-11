Beste Zangers krijgt mogelijk nieuwe presentator

„We zijn nu aan het bekijken of we zonder Jan gaan of eventueel later met Jan”, laat een woordvoerder van de omroep desgevraagd weten aan BuzzE. De opnames voor het nieuwe seizoen stonden in de planning voor december maar waren nog niet definitief vastgelegd.

Bekijk ook: Jan Smit annuleert alle shows tot 2020

Jan maakte eerder maandag bekend een rustpauze te nemen. Hij tobt met zijn gezondheid en schrapt daarom al zijn activiteiten van dit jaar uit zijn agenda. Daardoor moet hij verschillende concerten en optredens missen maar bijvoorbeeld ook de presentatie van het Grote Songfestivalfeest op 15 december in de Ziggo Dome. De organisatie zoekt momenteel naar een vervanger, zegt een woordvoerder.

Bekijk ook: Jan Smit cancelt shows wegens acute laryngitis

Jan kampt met acute laryngitis, een aandoening die gepaard gaat met veel keelpijn. „Ik ondervind momenteel te veel hinder van lichamelijke klachten. Het is daarom op dit moment gewoon tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen, hoezeer me dat ook spijt naar al mijn trouwe fans toe...”, meldde de zanger.