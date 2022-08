Hollywoodpianist Mike Lang (80) overleden

Zo speelde hij muziek op de soundtracks die John Williams maakte voor Close encounters of the third kind en voor Catch me if you can, op de soundtracks van Alan Menken voor De Kleine Zeemeermin en Aladdin en op de soundtracks van Hans Zimmer voor As good as it gets en Pearl Harbor. Langs werk was eveneens te horen in Toy Story, The bridges of Madison County en Batman Returns.

Zijn muziek was bovendien te horen in tv-series als The Simpsons en Frasier en Lang werkte ook samen met bekende artiesten als Ray Charles, Aretha Franklin en Willie Nelson.