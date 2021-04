Hans Kazàn benoemd tot ambassadeur Tuberculosefonds

„Door de situatie met mijn dochter Lara (27) weet ik uit ervaring waarom het tijdig stellen van een juiste diagnose zo belangrijk is”, vertelt de illusionist. Lara kreeg vorig jaar van de een op andere dag aanvallen waardoor ze tijdelijk verlamd raakt. Ze lijdt aan de zeldzame aandoening Hypokalemic Periodic Paralysis waarbij ze gemiddeld vier keer per dag aanvallen krijgt en omvalt.

„Dan heeft ze geen gevoel meer in haar benen en armen en bovendien kan ze haar oogleden niet bewegen. De artsen wisten in eerste instantie niet wat er aan de hand was. Naderhand bleek het om een gen te gaan dat plotseling actief werd met alle gevolgen van dien”, aldus Kazàn.

Campagne

Komende maand start het KNCV Tuberculosefonds een landelijke campagne ’Nooit meer een pandemie’ waarmee de organisatie aandacht vraagt voor de bestrijding van infectieziekten. Hans Kazàn zal in televisiespots te zien zijn. „Ik vind het een grote eer om me voor het KNCV Tuberculosefonds in te zetten. Ik weet hoe belangrijk het is dat er voortdurend onderzoek moet plaatsvinden”, zegt de in Spanje woonachtige goochelaar.

De organisatie zegt verheugd te zijn dat Hans Kazàn zich gaat inzetten voor de strijd tegen TBC en infectieziekten. „Hij heeft met zijn dochter Lara meegemaakt hoe afschuwelijk het is om niet te weten wat er precies aan de hand is. Hij kent daardoor als geen ander het belang van een goede en snelle diagnose. In de infectieziektebestrijding is dit – samen met een goede behandeling – cruciaal om levens te redden. We zijn Hans ontzettend dankbaar dat hij ons wil helpen om het bewustzijn over tuberculose te vergroten. We hopen dat dankzij hem nog meer mensen onze missie willen steunen: een wereld vrij van TBC”, aldus Mustapha Gidado, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds.

KNCV Tuberculosefonds is opgericht in 1903 en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van tuberculose in Nederland. De ziekte komt hier nauwelijks meer voor, maar wereldwijd sterven er elk jaar nog zo’n 1,5 miljoen mensen aan. Het doel van het Tuberculosefonds is om alle patiënten overal ter wereld toegang te geven tot de beste testmethoden en behandelingen, om zo levens te redden en de verspreiding van infectieziektes te stoppen.