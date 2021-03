Top Gear-presentatrice Sabine Schmitz (51) overleden

Schmitz werd in de autosport ook wel de 'Nürburgring-koningin' genoemd, omdat ze de enige vrouwelijke winnaar van de 24-uursrace op dat beroemde Duitse circuit is. Ze leed sinds 2017 aan een zeldzame vorm van kanker en vorig jaar stopte ze met racen.

Schmitz was in 2016 een van de gezichten van het vernieuwde Top Gear nadat het trio Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond stopten. Ze presenteerde de populaire autoshow, waarin ze in 2004 al haar eerste opwachting maakte, samen met Chris Evans.

De Top Gear-uitzending van komende zondag wordt aan Schmitz opgedragen.