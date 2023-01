Butler prinses Diana heeft prostaatkanker

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Paul Burrell was Diana’s grote steun en toeverlaat. Ⓒ ANP/HH

Hij was de steun en toeverlaat van prinses Diana, die hem ’haar rots’ noemde. Haar kinderen waren echter iets minder te spreken over Paul Burrell (64). Hij haalde zich de woede van William en Harry op de hals door na haar dood in 1997 een boek te schrijven over zijn belevenissen met de prinses van Wales. Maar na jarenlang Diana te hebben gediend, moet de voormalige butler nu goed voor zichzelf gaan zorgen. Bij Burrell is namelijk prostaatkanker geconstateerd.