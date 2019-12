Ruzie Anouk en Lil Kleine: Rekken tot het bloedt

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

De ruzie tussen coaches Anouk en Lil Kleine heeft inmiddels bijna mythische proporties aangenomen. In een voorstukje was vorige week eindelijk een tipje van de sluier te zien. Na dé wedstrijd Rico vs. Badr zou het nu toch echt Anouk vs. Kleine worden in de boksring van The voice of Holland. Maar het bleek helaas een gevalletje van verder uitmelken te zijn.