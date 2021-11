Sylvester Stallone dacht dat hij doodging tijdens opnames Rocky

Voor de film uit 1985 speelde Stallone een boksscène met Dolph Lundgren. „Hij vermorzelde me. Op dat moment voelde ik het niet maar later die avond begon mijn hart op te zwellen. Mijn bloeddruk steeg naar 260 en ik dacht dat ik me kon opmaken voor een gesprek met de engeltjes, maar het volgende dat ik me herinner is dat ik op een noodvlucht was gezet. Ik kwam op de intensive care terecht en moest daarna terug naar de set om dat gevecht af te maken.”

De acteur vertelt dat hij uiteindelijk vier dagen op de intensive care heeft doorgebracht. De stomp van Lundgren die dat alles veroorzaakte, is volgens Stallone te zien in de film. „Hoe hadden we die eruit kunnen halen?”