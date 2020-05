Het NIEUWE LEVEN van Robbie Williams

Robbie Williams wil het in zijn carrière over een andere boeg gooien. Ⓒ Hollandse Hoogte

In het leven van ROBBIE WILLIAMS is het, op zijn zachtst gezegd, nimmer saai. Als voorman van boyband Take That veroverde hij de wereld, deed daar als solo-artiest nog een schepje bovenop en leefde tijden in een bubbel van drank en drugs. Maar ook voor de Britse zanger kwam de wijsheid met de jaren en inmiddels heeft hij al zijn verslavingen afgezworen. Het bühnebeest heeft nu een nieuwe carrière op het oog: die van gevierd tv-producent...