Amerikaanse tournee Oprah in 2020 over gezondheid

De voormalig talkshowkoningin trapt af op 4 januari in Fort Lauderdale en hoopt aanwezigen te motiveren om van 2020 hun transformatiejaar te maken, zo laat ze in een statement weten. „Wat ik zeker weet is dat we samen een sterker, gezonder en rijk kunnen leiden, als we ons focussen op zaken die ons energie geven, samenbrengen en versterken. Dit is het jaar om vooruitgang te boeken, laten we het waarmaken in 2020!”, aldus Oprah.

Touropbrengsten die boven de 1 miljoen dollar uitkomen worden gedoneerd aan WW Good, een filantropische tak van de Weight Watchers. Oprah neemt ook een aantal vrienden mee tijdens haar tournee, waarvan de namen op een later tijdstip bekend gemaakt worden.

Winfrey sluit haar reizende show af in Denver op 7 maart. Daarvoor stopt ze onder meer in Los Angeles, San Francisco, New York en Atlanta.