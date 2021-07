Omstreden YouTuber James Charles onder vuur na comeback

Een open gesprek luidt de titel van zijn nieuwe video, waarin hij zich uitgebreid opmaakt zoals in veel van zijn eerdere video’s. In de clip van ruim dertig minuten spreekt Charles zich voor het eerst weer uit over de incidenten. „Het is duizend procent mijn verantwoordelijkheid”, zegt hij terwijl hij zijn foundation aanbrengt. „Het spijt me dat ik jullie heb teleurgesteld.”

De invalshoek van zijn video valt bij veel van de kijkers verkeerd. „Hoe krijg je het voor elkaar om een video te filmen over verantwoordelijkheid terwijl je bezig bent make-up aan te brengen?”, twittert iemand. „Wie wil er nou make-upadvies van een pedofiel?”, schrijft een ander. Ook onder zijn YouTube-video zijn de commentaren niet mals en wordt zijn comeback niet gewaardeerd. De vlogger is volgens sommigen „walgelijk” en zijn video „beschamend.” „Als je deze persoon nog steunt, moet je jezelf goed in de spiegel kijken.”

Roekeloos

In de video benadrukt Charles dat er veel nepbeelden circuleren van gesprekken tussen hem en vermeende slachtoffers. „Ik heb het over berichten die nooit verstuurd zijn. Chatgesprekken die van begin tot eind vervalst zijn.” Ook ziet hij in dat de aantijgingen voor altijd een deel gaan uitmaken van zijn carrière. „Daar baal ik van.”

In zijn laatste video in april bood Charles zijn excuses aan voor de naaktfoto’s van minderjarige jongens. „Ik was roekeloos”, aldus de influencer die ruim 26 miljoen volgers heeft. De YouTuber zegt dat de jongens tegen hem zeiden dat ze achttien jaar waren, maar dat is volgens hem geen excuus. „Ik kan niemand de schuld geven, behalve mezelf.”