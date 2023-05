Premium Het beste van De Telegraaf

Iconische collectie Queen-legende ’verdwijnt uit het oog’ Freddie Mercury onder de hamer: ’Verschrikkelijk!’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Een replica van de kroon die zaterdag op het hoofd wordt gezet van koning Charles, en vele andere persoonlijke bezittingen van Freddie Mercury, gaan binnenkort onder de hamer. Ⓒ ANP/HH

Zijn voorliefde voor kostbare spullen stak Freddy Mercury nooit onder fauteuils of sofa’s. „Ik laat me graag omringen door exquise rommel”, zei de in 1991 overleden frontman van Queen daar weleens over, al moet ’rommel’ uiteraard met een korreltje zout worden genomen. Het kon Freddie namelijk niet duur genoeg zijn. En volgens kenners had de poplegende wel degelijk een neus voor kunst. Zijn collectie, die Freddie door de jaren heen flink wist uit te breiden, gaat binnenkort onder de hamer. En daar is niet iedereen blij mee. „Verschrikkelijk, de harten van Queen-fans bloeden.”