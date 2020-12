Verzoening Donny en Dave uitgesteld

De jongste ROELVINKEN hebben sinds afgelopen zomer mot met elkaar. Om te voorkomen dat het net zo’n langslepende kwestie wordt als tussen ANDRÉ HAZES en zijn zus ROXEANNE, die elkaar vijf jaar niet zagen, laat staan de broertjes BOLLAND die twintig jaar geen contact hadden, dacht DRIES in te grijpen.

Voor de kerst had hij ze samen uitgenodigd om bij elkaar te komen en te praten over de problemen tussen de twee. De reden van de breuk tussen de twee bloedbroeders van weleer is nooit helemaal duidelijk geworden.

Verondersteld wordt in het Amsterdamse dat de jongste, DONNY, tegen broer DAVE iets gezegd heeft over diens levenswijze en dat dit bij hem helemaal verkeerd gevallen is. Alle partijen doen er het zwijgen toe om de boel niet verder te laten escaleren.

Dat is bewonderenswaardig, maar leidt voor Dries nog niet tot het gewenste resultaat. Hij zegt: „Om het leuk te hebben met kerst moet je daarvóór toch ook een keer in alle rust samenkomen. Kerst zelf is geen geschikt moment om zaken uit te praten. Ik vind dit heel erg jammer ja, maar ze geven zelf aan dat gesprek nog even te willen uitstellen. Je kunt niemand dwingen.”

Al met al is het een streep door de rekening voor Dries, die in deze dagen ook een leuke meevaller heeft: zijn nieuwe album This Is My Song vindt gretig aftrek en gaat met vijftig exemplaren tegelijk in kerstpakketten de deur uit.