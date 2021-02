Patricia Paay heeft heimwee naar jurytijd

Patricia blikt in het bijzonder terug op haar tijd als jurylid van het programma Popstars, dat werd gepresenteerd door Gerard Joling en Nance Coolen. „Ik zat samen met Maurice Wijnen en Henkjan Smits in de jury”, weet Patricia nog. „Toentertijd waren er nog niet zo veel talentenshows als nu en vond ik het heel leuk al dat jonge en nieuwe talent te horen.”

Helaas voor Patrica zat ze „maar twee jaar in de jury en is het programma na het derde seizoen dan ook gestopt.” Als het zou kunnen, zou ze haar taken als jurylid dan ook zo weer oppakken. „Als iemand aan mij vraagt wat vind je nu het allerleukst om te doen is dat nog steeds jureren, dus wie weet komt dat nog eens.”